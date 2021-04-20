飆罵趕客「不載你這種退休人士」大有巴司機記大過扣錢

又發生公車紛爭！一名北市大有巴士司機上周四行駛信義路時，被車上一位外省老伯提醒「不要踩油門」，司機竟情緒暴走不斷要求老伯下車，更飆罵「不是只載你這種退休人士」，其他乘客看不下去進而檢舉。大有巴士協理王榮光表示，該司機因開車專業被質疑才情緒失控，目前已被記大過並扣服務獎金，未來會加強教育訓練。

民眾搭乘大有巴士88路行經信義路時，看到車上有位坐在前面座位鄉音很重的老伯，因覺得司機踩油門踩得太重，讓車子過度搖晃，因此向司機說「不要踩油門」，沒想到司機竟情緒暴走，一連怒罵5站。

民眾指出，司機不斷痛罵老伯說「你下車啦」，老伯沒料到司機有這種反應，只能吃驚回應「你、你、你」，司機回吼，「你下車、你下車、你下車」，又說「我們很忙，還要載上下班乘客，不是只載你這種退休人士」。

北市公運處常華珍表示，經了解後，證實該名司機情緒不佳、態度惡劣等失當行為，因此因「無正當理由趕乘客下車及辱罵乘客」，依照「公路法」對大有巴士處9000元罰款，也會在公車評鑑中扣分。

大有巴士協理王榮光表示，接獲檢舉並查詢車上監視錄影器畫面後，證實司機沿路怒罵乘客，因此已對該司機記大過處分、扣除服務獎金2000至5000元不等，後續也會安排司機參加3小時服務品質講習課程。