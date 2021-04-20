特權投標汙辱人 高雄市議員丈夫與吹哨者隔空交戰

國民黨高雄市議員邱于軒感嘆說人是豬竟被定義成合理評論，根本是社會新標準。本報資料照片

國民黨高雄市議員邱于軒丈夫張簡正偉承包高雄市數間校園營養午餐，被台灣基進黨新聞部主任張博洋嘲諷是特權投標，酸邱于軒夫妻是「黨豬」，遭張簡正偉提告妨害名譽，高雄地檢署檢察官認為張的發文是「合理評論」，近日做不起訴處分。邱于軒丈夫嘆，難以理解的台灣價值和司法標準，因政治立場不同就可任意說他人是「豬」，將聲請再議。一路緊盯邱于軒的促轉會前副研究員吳佩蓉也與張簡正偉繼續隔空交戰，批邱于軒夫婦在硬凹，繼續扯謊。

議員身為公眾人物，家族成員事業會受關注，是監督也是壓力。張簡正偉以他的口吻在邱于軒粉專發表心聲寫到，這樣的羞辱，我不認為需要忍受，我沒有網軍側翼，只能自己為自己發聲。他說，他當學校營養午餐調味料供應商多年，是在妻子擔任議員前就有的事業。學校標案都是價格標 ，也就是得標靠得是「 我比人家便宜」，有個議員太太，並不會讓他可以把醬油、蔥頭賣得更高價，「我供貨的價格都可以去查和公開，不會像政府疫苗一樣還需要保密。」

張簡正偉指出，有人指涉他參加標案時有幾間學校沒有揭露另一半是議員，公司助理在投標製作標單時可能疏漏，有的有填，有的可能沒填，願意為公司疏失道歉和繳罰款，但對方卻帶風向有影射是貪汙舞弊，「法律竟容許這樣的羞辱和騷擾做合理評論？」

吳佩蓉則批張簡正偉聲明避重就輕，參與投標當然可以，依法必須在投標文件揭露關係人身分，把責任推給助理，非常聰明的遁辭，「投標文件上蓋章的是誰？公司負責人當假的？」根本就是在扯謊，在她去年9月30日揭發此事，邱于軒夫妻嘴硬說一切合乎法令規定，從未道歉過。

吳佩蓉說，她不太明白為何張簡正偉要強調他是「賣南北雜貨的，不是賣柏油做工程的」，意圖想要指涉誰，他心裡有數，事實上張簡家族名下也有建設公司。