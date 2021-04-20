影／驚險瞬間！溪洲平交道事故 女駕駛闖越後竟倒車

台鐵南下電聯車3297次區間車昨天深夜行經嘉義車站至水上鄉南靖車站間東正線，在溪洲平交道擦撞疑闖越轎車，65歲梁姓女駕駛受傷送醫；鐵警調閱監視器顯示，梁女闖越平交道後倒車，車頭侵入警戒線，遭電聯車擦撞，驚險瞬間過程短短1分半鐘。

從監視器畫面顯示，梁姓女駕駛開轎車上溪洲平交道，此時紅燈閃起，梁姓女駕駛人見前方柵欄放下，嚇得趕緊倒車，倒退到柵欄外，車頭侵入警戒線，當時平交道沒有其他車輛，突然間，電聯車擦撞轎車車頭，女駕駛受傷。

台鐵說，經路警處理後，於深夜11點47放行，旅客由嘉義車站另派3297B次接駁晚58分開，路線到深夜11點55分恢復正常，影響3列次、129分約180人，事故原因台鐵及警路警察會同調查，傳訊駕駛釐清肇事原因。