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馬公夫潑妻汽油點火自己也燒傷 傷重雙雙後送本島就醫

聯合報 / 記者張議晨 / 澎湖即時報導

馬公市石泉里一對40多歲的夫妻昨天晚間7時許在家嚴重口角，盛怒之時疑有喝酒的丈夫向妻子身上潑汽油，並點火引燃；但打赤膊的自己也被波及。經送醫，兩人傷勢嚴重，先生燒燙傷面積甚至達70%，均達三級燒燙傷，在插管後，兩人連夜以直升機後送台中搶救。

據了解，這對年紀均為40多歲家住石泉的夫妻，昨天晚間在家細故爆發嚴重口角和激烈爭吵。約7時許，兩人從家中吵到住宅門口，疑有喝酒的丈夫突然向妻子身上潑灑汽油，而且還點燃；但汽油也波及到打赤膊的丈夫身上，火勢在兩人一發不可收拾。

起火後先生自行將妻子身上火勢撲滅，再由他忍痛開車載著妻子前被送往三軍總醫院澎湖分院急診室，因傷勢嚴重，院方隨即插管治療；夫妻兩人都達到三級燒燙傷的程度，妻子的全身燒燙傷面積達40%，丈夫由於打赤膊則高達有70%的燒燙傷面積。

由於兩人均傷勢嚴重，即啟動緊急醫療後送機制，在插管後，約在晚間10點多，雙雙後送到台中童綜合醫院治療。全案案情由警方調查，朝殺人罪嫌偵辦中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬公一對夫妻吵架時，夫盛怒之下向妻子潑灑汽油並點火引燃。 圖／pixabay
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殺人

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