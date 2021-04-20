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獨／台中雙胞胎昨墜樓同生又同死 友曝：想法接近

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市童姓雙胞胎昨天清晨墜落在西屯區租屋處外的地面上，釀成同生同死的悲劇，警方獲報後，發現墜樓的5樓房門上鎖，現場無遺書，也無外力痕跡，只有不少寫有厭煩工作、同事等文字的字條，全案相驗後，認定死因無可疑，家屬也無意見。友人透露，童家庭正常，應是長年疾病，雙親年事已高，「不想變成負擔」，才釀憾事。

據透露，雙胞胎出身正常家庭，父母為人低調、隨和、好相處，對兩女兒狀況都十分關心，也很擔心，只是兩女兒長年受精神困擾，加上雙胞胎未婚無伴，想法都很接近，對人生悲觀，又年近半百，不想再給父母造成負擔，所以才發生不幸。

據查，童姓雙胞胎（48歲）29歲就有情緒問題，二人都有曾自殘、尋短的行為，童的父親也都知情，但無力改變病情。二人都是從事清潔員的工作，上周才一起從龍井區搬到西屯區福星西路的出租套房五樓，在意外發生前，僅有姊姊仍擔任清潔員，妹妹已辭掉工作。

昨天清晨5時許，童姓雙胞胎被人發現墜落在租屋處外的路面上，消防隊獲報到場時，二人已明顯死亡，沒有送醫。

第六警分局西屯所、鑑識人員到場調查，發現童姓雙胞胎位於5樓租屋處的房門上鎖，只有窗戶開著，房間內無外力破壞、打鬥痕跡，只有寫有厭煩工作、同事、對生活不滿的字條，全案報請檢察官相驗後，童父配合調查，童父表情沒有明顯波動，對兩女兒的死因沒有意見。

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台中市童姓雙胞胎昨天清晨墜樓身亡，檢察官昨天相驗後，死者父親對死因沒有意見，檢方開出死亡證明。記者陳宏睿／攝影
台中市童姓雙胞胎昨天清晨墜樓身亡，檢察官昨天相驗後，死者父親對死因沒有意見，檢方開出死亡證明。記者陳宏睿／攝影

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