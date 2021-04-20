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又一校退場！只剩688名學生 高雄和春技術學院110學年停招

影／台中轎車拒檢加速衝還撞機車逃逸 警鎖定追緝中

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

張姓男子昨晚駕駛轎車行經台中市大雅區民生路4段，因違規開啟霧燈，被巡邏員警發現後欲上前盤查，未料轎車駕駛先假意配合，隨即高速駕車離去，行經民生路3段與雅楓街口時，撞上蔡男騎乘的機車後肇事逃逸，警目前調閱沿途監視器追緝中。

昨晚10時50分，台中市警局大雅分局馬岡所警員巡邏時，在大雅區民生路4段發現一輛轎車違規開啟霧燈，員警示意駕駛停下，並準備上前盤查，轎車駕駛先假意配合，隨即駕車高速離去，員警也沿路搜尋車子。

轎車行駛約1公里，行經大雅區民生路3段與雅楓街口時，撞上38歲蔡男騎乘的機車，造成蔡男四肢擦傷送醫，但是轎車駕駛未下車查看即開車逃逸。

警方表示，轎車車速相當快，員警沿路搜尋，搜尋至神林路後，車子已不見蹤影，經勤指中心轉報後才知有轎車肇事逃逸，目前已調閱沿途監視器、行車記錄器。轎車駕駛為45歲張男，並非車主，警方全力追緝中。

張男駕駛的轎車拒盤查後，在路口撞上機車肇逃，蔡男的機車被撞倒。圖／民眾提供
張男駕駛的轎車拒盤查後，在路口撞上機車肇逃，蔡男的機車被撞倒。圖／民眾提供
張男駕駛的轎車拒盤查後，在路口撞上機車肇逃，蔡男的機車被撞倒。圖／民眾提供
張男駕駛的轎車拒盤查後，在路口撞上機車肇逃，蔡男的機車被撞倒。圖／民眾提供

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