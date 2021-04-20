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連可樂也偷 林園3天4案都和他有關
高雄市林園分局林園派出所近期3日內發生4件竊案，警方不敢大意，受理案件後調閱監視系統，發現竊嫌皆是騎乘腳踏車前往人聲鼎沸的傳統市場，趁被害人稍不注意時動手行竊，遭竊物品包含手機、手提袋及現金，就連放在門口的可樂也不放過，用單車整箱載走。
林園派出所表示，透過綿密的監視器影像比對，發現4案的竊嫌都是同一男子，擃大調閱監視器及深入追查，加上轄區探訪情資布建，地緣關係比對等，鎖定轄區內一名慣犯涉有重嫌，警方循線通知到案說明後坦承不諱，影像全都錄，他知道無詞狡賴，警方將他依竊盜罪函送偵辦。
警方也呼籲，前往人潮擁擠的市場，務必時時留心自身財物，手提包、背包、皮夾、手機或貴重物品勿露白，最好別放外側口袋或背包外側，放在靠近身體的內袋較為安全，減少遭竊機率。
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