大旱燒出管理漏洞 嘉縣資源回收場接二連三起火

嘉義縣市交界處大崎抽水站後方雜草，昨晚不明原因起火，火勢延燒附近1間民營回收場，回收物付之一炬，嘉縣市消防局出動控制火勢，造成1名義消受傷；遭逢大旱，最近3個月接連發生3起廢棄回收場火警，產生空汙及公安危害，燒出資源回收場消防安全管理漏洞。

環保局長張根穆說，民雄鄉這間資源回收場合法登記，堆放回收物大多是紙類、瓶罐及廢鐵鋁等民生物品為主，業者打包堆疊放置室外，並無有害的塑膠廢棄物，稽查人員會同消防人員調查釐清，業者是否有管理疏失。

張根穆表示，碰上大旱，資源回收場接二連三火警，雖然起火原因不同，但火警造成空汙、水資源浪費及公安問題，為防止回收場火警，即日起將調派稽查人員協調消防人員，針對列管資源回收場全面清查，勸導做好消防安全設施。

消防局說，民雄資源回收場火警，是否遭雜草波及，正由火災調查科調查中，目前消防法只針對室內消防設施有安檢規定，室外、空曠地點消防設施並未規範，久未降雨，大旱天乾物燥，呼籲民眾勿露天燃燒雜草，以免產生火星釀火警，造成公共危害及空汙，還會觸犯空汙法。

環保局調查另2起廢棄物火警，3月24日凌晨水上鄉南和村廢棄物火警，經查是周姓地主出租廠房，遭不肖業者棄置大量廢棄物未清除，引燃火警產生濃煙空汙，環保局連續2天調度挖土機開挖滅火，將對周姓地主依違反空汙法，重罰至少10萬元罰鍰。