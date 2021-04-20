台鐵電聯車深夜溪洲平交道擦撞事故 轎車女駕駛受傷

台鐵南下電聯車3297次區間車，昨天深夜11點零2分，行經嘉義車站至水上鄉南靖車站間東正線，在溪洲平交道擦撞疑闖越平交道轎車，65歲梁姓女轎車駕駛送醫，電聯車無人受傷，事故原因台鐵及警路警察會同調查中，傳訊駕駛釐清肇事原因。

台鐵說，經路警處理後，於深夜11點47放行，旅客由嘉義車站另派3297B次接駁晚58分開，路線到深夜11點55分恢復正常，影響3列次、129分約180人。

消防人員獲報到場，將65歲梁姓轎車女駕駛送嘉義榮醫，初步診斷胸悶不舒服，留院觀察，鐵路警察將待其傷勢穩定傳訊，調閱平交道及行車記錄器，查明事故原因。

台鐵工程人員經檢測電聯車機械未受損，事故發生約40鐘後，放行電聯車繼續南下，鐵路警察局高雄分局嘉義派出所說，昨深夜南下電聯車3297車次與轎車在溪洲平交道擦撞事件，初步了解是轎車闖越平交道侵入警戒線，所幸電聯車及時煞車只造成擦撞，無乘客受傷。