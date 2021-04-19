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乘客突開車門 撞飛後方機車還壓到路邊等他的媽媽

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

今上午在新店寶安街發生一起交通事故，一名季姓男子搭乘一輛多元計程車去找母親，車尚未停好，季男急著下車，車門便撞到後方機車，機車倒地後還壓到季母。警方接獲報案後到場處理，機車騎士與季母皆輕傷，並送醫治療，後續肇責將持續釐清。

據了解，49歲的季男於今日上午從台北市搭乘多元計程車到新店找82歲的母親。林姓駕駛剛要停靠車輛，季男便突然打開後車門，車門撞擊到後方機車，機車倒地後還壓到在一旁等待的季母。

據悉，發生擦撞後，季男指責林姓駕駛沒幫忙注意後方來車，更說要投訴駕駛。林姓駕駛表示，季男突然開車門，他根本來不及反應，他駕駛的特斯拉車門更被撞到變形，關不起來，維修費用要2萬元。

警方獲報後到場處理，機車騎士與季母皆輕傷，送往醫院治療，肇責將持續釐清。警方呼籲民眾，應視當下行車環境再決定開車門，若駕駛或乘客未依規定開關車門，可依《道路交通管理處罰條例》處駕駛1200-3600元的罰鍰，但若駕駛已善盡告知義務，則會處罰乘客。

乘客突開車門撞飛後方來車。記者王怡蓁／翻攝
乘客突開車門撞飛後方來車。記者王怡蓁／翻攝

計程車 機車騎士

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