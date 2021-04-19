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高雄女聽信「假投資」急匯款 警分享新聞救回68萬

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市左營區61歲曾姓女子接獲不明來電稱有潛力股可翻倍獲利，差點遭騙走68萬退休金。記者陳玫伶／翻攝
高雄市左營區61歲曾姓女子接獲不明來電稱有潛力股可翻倍獲利，差點遭騙走68萬退休金。記者陳玫伶／翻攝
高雄市左營區61歲曾姓女子接獲陌生電話稱，要介紹她一支準備上市的潛力股，還表示搶先申購可翻倍獲利，曾女聽信對方指示到銀行，想領出68萬退休金，行員發現有異報警，警方到場時曾女還一度堅持投資，直到員警分享「假投資詐騙」新聞，曾女才知自己遇到詐騙集團

曾女本月16日接獲陌生電話，對方神秘聲稱有一支準備上市的潛力股，如曾女搶先申購，等上市之後至少能翻倍獲利，在對方不斷介紹下，曾女相信對方說詞，並跟著指示到銀行想領出退休金，銀行行員發現曾女一邊接手機一邊填提款單，提款金額高達68萬，詢問後質疑曾女可能遭詐欺報警。

警方了解曾女提款用途後警覺是常見詐騙手法，先請曾女到一邊休息冷靜，但曾女起初還是堅持提款，認為是一次賺股利的好機會，員警以手機查詢「假投資詐騙」新聞，並給曾女一篇篇閱讀，曾女才驚覺有這麼多與自己情況相同的案例，且都損失慘重，自己真的遇到詐騙集團。

左營警分局提醒，任何投資行為都應查明後再進行，目前股票正值牛市，詐騙集團常利用民眾獲利心理詐財，民眾只要接獲不明來電說到「年金發放、監管帳戶、提領交付、比行情低」等關鍵字，可直接撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

詐騙集團 退休金 詐欺 高雄市

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