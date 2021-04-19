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影／基隆廟口續攤 醉漢嫌出菜太慢「翻桌」引發大亂鬥

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導

基隆市2男1女凌晨到基隆廟口夜市吃消夜，其中簡男嫌店家出菜太慢，一氣之下涉嫌「翻桌」。桌上熱湯潑濺出去，造成陳姓女子燙傷。警方獲報到場，將簡男等3人帶回偵詢後，依傷害、聚眾鬥毆罪嫌送辦。

基隆警方昨天凌晨3點左右接獲報案，廟口有人鬧事打架，場面混亂。警方出動8人到場處置，見一群人扭成一團，場面混亂，一度使用辣椒水才控制場面，並將簡男壓制在地，帶回偵詢。3人辯稱喝醉了，否認聚眾鬥毆。

據了解，20多歲簡男帶著女友和40多歲鄭男前天聚會，昨天凌晨帶著酒意「續攤」，到廟口夜市吃消夜。3人入座後，不耐業者遲未上菜，簡男動手翻桌。桌上湯鍋倒出後，潑灑到店內陳姓女客人和蘇姓老闆娘身上。

消防局獲報將陳女、蘇婦送醫，救治後無大礙。蘇婦表示不追究，但陳女提出傷害告訴。警方查出，簡男等人在店內表達不滿時，有旁人拿起手機錄影，簡男見狀出手制止，一群人又打成一團，另涉聚眾鬧毆罪嫌。

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基隆市簡姓男子等3人到基隆廟口夜市吃消夜時，簡嫌店家出菜太慢涉嫌「翻桌」，造成陳姓女子燙傷，又與旁人打架，被警方依傷害、聚眾鬥毆罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市簡姓男子等3人到基隆廟口夜市吃消夜時，簡嫌店家出菜太慢涉嫌「翻桌」，造成陳姓女子燙傷，又與旁人打架，被警方依傷害、聚眾鬥毆罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 夜市

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