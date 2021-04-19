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臺大「法律學分班」 熱烈招生中 6/3前報名享優惠

文 / 臺大進修推廣學院提供

圖／臺大進修推廣學院提供
圖／臺大進修推廣學院提供

國立臺灣大學進修推廣學院「法律學分班」第38期招生中，即日起報名至110年6月23日截止。凡具學士學位以上，或符合報考大學碩士班之同等學力，且目前未就讀各校法律系所者皆可報名，110年6月3日前完成報名繳費者可享報名費優惠。

臺大進修推廣學院辦理「法律學分班」包括民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法與商事法等專業且豐富的法律課程，由臺大法律學院專任教師群親自授課。臺大進修推廣學院表示，「法律學分班」課程受到社會各界人士高度肯定，每期報名者甚多，須經學經歷審查與筆試分析能力測驗，甄選通過方可就讀。為滿足學習者的需求，特開辦「週末班」及「平日夜間班」兩類不同時段班程，第38期法律學分班預定自110年9月起上課，完成6門必修課程及1門選修課且成績及格者，將核發推廣教育證明書及學分成績證明。

為提供進修者更多課程資訊，110年5月21日(五)晚間7點於臺大進修推廣學院舉辦課程說明會，歡迎有興趣的各界人士踴躍報名參加。課程相關資訊與報名簡章可電洽(02)23620502，或上「臺大推廣教育網」學分班程(法律學分班)查詢。

「法律學分班」

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