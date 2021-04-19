癌婦聽語障遺失錢報警求助 台中潭子女警耐心筆談為她尋回

台中市大雅警分局女警（左張百慧，右為劉采婷）協助癌婦找回遺失的錢。圖／警方提供

一名癌婦無法說話也聽不到，遺失8000元焦急到台中市大雅警分局求助，二名女警細心問，寫字和婦人溝通，雙方用寫的對話後，幫婦人找回遺失的錢，婦人感激再用紙寫下「謝謝」，還豎起大姆指。

本月16日下午，一名婦人拄著拐杖走進大雅警分局潭子分駐所，婦人並未如以往的報案民眾說明來意，當員警一臉困惑時，未說隻字片語的婦人默默拿出一張紙遞給值班警員張百慧，上面寫著「我25年前得鼻咽癌，現在聽不到，也沒辦法說，不好意思，大概兩個禮拜前在潭子郵局領2萬元，我不小心掉了8000，好像被人撿走了，可以幫幫我嗎？」

值班女警為了可以更了解當時狀況，拿出筆寫下「好的，沒關係，那我們慢慢來了解，首先要麻煩你幫我回想掉8000元那天詳細的日期和時間。」70歲的賴姓婦人看到紙條內容忽然眼眶泛淚，她擦了淚水，再寫出「好。那天應該是在3月底」；她和女警用紙筆寫下問答。

備勤警員劉采婷也上前關心協助，使用「紙筆對話」受理遺失物時，發現潭子分駐所3月29日剛好受理一件撿到8000元的拾得物，時間、地點均與賴婦所述吻合；張、劉二警迅速協助賴婦領取，賴婦離去前，再跟員警借來一張紙，用顫抖的手寫下「謝謝」，並豎起大拇指。