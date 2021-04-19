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影／南投草叢驚見乾屍身上僅帶727元 警盼家屬指認

聯合報 / 記者賴香珊江良誠／南投即時報導

南投縣草屯鎮植物公園滯洪池旁空地，昨下午有移工通報發現1具乾屍，警方漏夜勘驗現場，今再會同檢方及法醫相驗，而該遺體身上僅727元，未見相關證件，將透過其骨骼構造、特徵並採集DNA等，判定有無他殺嫌疑，且釐清死者身分。

據了解，發現乾屍處是在草屯植物公園滯洪池旁空地，該處為過去公墓地，經禁葬、遷葬後閒置，雜草叢生；當地一名阮姓移工昨下午在公園玩空拍機時，因空拍機突然斷訊掉落草叢，他前往撿拾找尋，意外發現1具乾屍，嚇得他急忙報警。

警方封鎖現場調查，該具屍體未被衣物到覆蓋的頭部及四肢處枯黑蠟化，被衣物覆蓋的軀幹則已變成白骨，但全身骨骼完整，搜索現場後並未發現證件，僅從其衣物口袋起出727元，無法判定身分，但因已入夜，昨先行將該遺體移往殯儀館。

南投地檢署檢察官今會同法醫相驗，初判乾屍是50歲以上男性，身高約164公分，骸骨並未骨折，無明顯傷痕，左上顎門牙、次門牙及犬齒為假牙，研判死亡時間逾3個月，尚無法判斷有無他殺之嫌，已採集相關檢體送法醫研究所檢驗。

警方表示，昨獲報後立刻啟動清查轄區失蹤人口，但目前尚未有進一步結果，正擴大比對；而死者左上顎裝有假牙，且身穿灰色上衣、黑色長褲、黑色拖鞋及個黑色背包，民眾若有失聯親友符合有相關特徵者提供線索協助指認。

南投縣草屯鎮植物公園滯洪池旁空地昨被人發現1具乾屍，警方公布特徵盼家屬指認。圖／警方提供
南投縣草屯鎮植物公園滯洪池旁空地昨被人發現1具乾屍，警方公布特徵盼家屬指認。圖／警方提供
南投縣草屯植物公園滯洪池旁空地昨被人發現1具乾屍，警方今公布特徵盼家屬指認。圖／警方提供
南投縣草屯植物公園滯洪池旁空地昨被人發現1具乾屍，警方今公布特徵盼家屬指認。圖／警方提供
南投縣草屯植物公園滯洪池旁空地昨被人發現1具乾屍，警方公布特徵盼家屬指認。圖／警方提供
南投縣草屯植物公園滯洪池旁空地昨被人發現1具乾屍，警方公布特徵盼家屬指認。圖／警方提供
南投縣草屯鎮植物公園滯洪池旁空地昨下午被人發現1具乾屍。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮植物公園滯洪池旁空地昨下午被人發現1具乾屍。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮植物公園滯洪池旁空地昨下午被人發現1具乾屍。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮植物公園滯洪池旁空地昨下午被人發現1具乾屍。記者賴香珊／攝影

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