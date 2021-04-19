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2名釣客在烏石港一字堤被大浪捲落海 幸好穿救生衣獲救

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

今天宜蘭沿海風浪增強，縣消防局於下午1點多接獲民眾通報，位於頭城鎮烏石港一字堤有2名釣客落海，幸好有穿救生衣，被鄰近漁船救起送醫，無生命危險。

靠近烏石港的一字堤是公告核准的垂釣地點，今天海象欠佳，下午一個大浪打來，2名在一字堤的釣客瞬間被捲入海，縣消防局獲報出動頭城、特種分隊消防人員攜水域救生裝備前往救援。

後來根據報案人表示，2人有穿救生衣，已經被附近漁船救起，送到烏石港安檢所上岸。下午1點半左右，由特種91車將40歲的駱姓釣客送往杏和醫院救治，目前恢復意識；另一名50歲林姓男子，意識清楚婉拒送醫。

2名釣客在宜蘭烏石港一字堤被大浪捲落海，幸好有穿救生衣獲救送醫。圖／消防局提供
2名釣客在宜蘭烏石港一字堤被大浪捲落海，幸好有穿救生衣獲救送醫。圖／消防局提供

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