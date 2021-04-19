2名釣客在烏石港一字堤被大浪捲落海 幸好穿救生衣獲救

今天宜蘭沿海風浪增強，縣消防局於下午1點多接獲民眾通報，位於頭城鎮烏石港一字堤有2名釣客落海，幸好有穿救生衣，被鄰近漁船救起送醫，無生命危險。

靠近烏石港的一字堤是公告核准的垂釣地點，今天海象欠佳，下午一個大浪打來，2名在一字堤的釣客瞬間被捲入海，縣消防局獲報出動頭城、特種分隊消防人員攜水域救生裝備前往救援。