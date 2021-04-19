台中火災3童亡 得知兩家人清寒 後事他都包了

台中市中華路一處透天屋昨晚發生火警，有3名未滿6歲幼童傷重不治，案發後，一生禮儀公司負責人林邦懷獲悉家屬家境清寒，已主動表示願意替3童辦後事，3童家屬都表示感謝。

據了解，住在透天屋二樓、因火災受傷送醫不治的5歲刑姓女童的祖父月前也才去世，一生禮儀公司接辦喪事才知刑家家境十分清貧，雙方雖不認識，也都免除了費用，這次又發生憾事，女童父親得知一生禮儀負責人林邦懷又主動幫忙，上午受訪時表示，「真的十分感謝！」

刑姓男子說，因為平日收入不多，昨天趁著周日和女友、鄰居易姓男子都去接大甲媽出巡的陣頭工作，女兒則托給易的妻子照顧，沒有想到會出意外。對於3童玩火一說，他說，只是曾看過，也曾制止；屬推論而已，並非這次火警就是玩火造成。