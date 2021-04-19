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影／老賊都快領銀髮津貼還犯案 失風巴不得警察快救他

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市63歲鄭姓慣竊，再過2年即可領取老人津貼，卻自稱缺錢還想再拚一把。昨晨他在新莊區侵入住宅企圖行竊，不料屋主是一對年輕夫婦，半夜起床餵奶察覺動靜，當場被制伏，男主人氣到差點把他從3樓扔下，老賊根本無力反抗，只能求饒，巴不得警察趕快來救他。

37歲男屋主事後把案發過程貼到臉書社團「樹林人」，他說昨晨大約2點半，起床幫兒子泡奶、換尿布之後，妻子突然慌張地說：陽台有怪聲，快去看看！他恍恍惚惚只穿一條內褲就衝過去查看，結果跟竊賊4眼對望，雙方嚇到呆愣約2秒才有下一步動作。

屋主大喊：「老婆，報警！」竊賊則對著屋主臉上噴灑不明液體，並用扳手攻擊。體型壯碩又比較年輕的屋主，雖然扭打過程也受傷，但很快就把年邁瘦小老賊壓制在牆角，他說因為恐懼加上緊張，本來很想把賊從3樓丟下去，但怕防衛過度挨告，只好緊緊抓著對方雙手，尷尬貼身僵持約７分鐘，等候警察趕抵。期間質問為何行竊，他很直白地說：「沒錢呀...」

據了解，案發地點是老舊連幢式透天厝，地址屬新莊區樹新路，位處行政區交界，生活圈較偏樹林區，63歲鄭姓慣竊家住附近不遠，他是利用隔壁正在裝修房屋的工程鷹架，攀爬到被害人住家企圖行竊，還沒進屋就在陽台被逮個正著。

他自稱因為缺錢，即使年邁只能重操舊業，就連「犯案工具」都很克難，路邊撿到的液態護髮素噴瓶權充辣椒水，拿來攻擊被害人，因無刺激性，如果未噴到眼睛，其實沒有什麼效果。

警詢之後依照侵入住宅、竊盜未遂及傷害罪嫌將鄭男移送新北地檢署偵辦，並擴大清查是否另涉其他竊案。

鄭姓慣竊用來攻擊被害屋主的不明液體，並非辣椒水，其實是撿來的護髮素。記者林昭彰／翻攝
鄭姓慣竊用來攻擊被害屋主的不明液體，並非辣椒水，其實是撿來的護髮素。記者林昭彰／翻攝
鄭姓慣竊被警方帶回派出所調查。記者林昭彰／翻攝
鄭姓慣竊被警方帶回派出所調查。記者林昭彰／翻攝
被害屋主只穿1條內褲，衝到陽台制伏63歲瘦小竊賊。記者林昭彰／翻攝
被害屋主只穿1條內褲，衝到陽台制伏63歲瘦小竊賊。記者林昭彰／翻攝

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