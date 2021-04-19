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桃園古蹟旁民宅凌晨火警 14歲少年阻隔火源獲救
桃園楊梅區校前路一處民宅今凌晨0點30分左右，疑車庫內的電動機車電線走火發生火警，火勢蔓延、濃煙四竄，警消到場順利救下一名少年，並在1小時後將火勢撲滅，詳細起火原因仍在調查。民宅地點鄰近市定古蹟江夏堂，所幸未受火勢波及。
據了解，14歲黃姓少年和祖母當時在屋內熟睡，約凌晨0點半黃男起床上廁所時發現車庫冒出陣陣濃煙，疾呼祖母趕緊逃生，並馬上報警求助。但黃男準備逃生時，火勢太過猛烈，因此關門阻隔大火，等待救援帶。
消防隊0點30分獲報，派出消防車13輛共36人出勤救援，約0點54分在屋內廁所救出黃男，黃男意識清楚沒受傷、未送醫。黃男的祖母在火勢延燒前自行脫困，兩人也無大礙。火勢約在1點27分撲滅，燃燒面積約50平方公尺，起火原因待查。
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