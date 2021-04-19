桃園古蹟旁民宅凌晨火警 14歲少年阻隔火源獲救

桃園楊梅區校前路一處民宅今凌晨0點30分左右，疑車庫內的電動機車電線走火發生火警，火勢蔓延、濃煙四竄，警消到場順利救下一名少年，並在1小時後將火勢撲滅，詳細起火原因仍在調查。民宅地點鄰近市定古蹟江夏堂，所幸未受火勢波及。

據了解，14歲黃姓少年和祖母當時在屋內熟睡，約凌晨0點半黃男起床上廁所時發現車庫冒出陣陣濃煙，疾呼祖母趕緊逃生，並馬上報警求助。但黃男準備逃生時，火勢太過猛烈，因此關門阻隔大火，等待救援帶。