影／危險總在不經意時來臨...停等紅燈突被撞 騎士噴飛
行車還是要隨時留意周遭路況與狀況，因為危險總在不經意間發生。臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」最近有一段影片，引發網友兩極意見與熱烈討論。有2名騎士在停等紅燈時，討論行車路線，沒想到其中1名騎士話才說到一半，就被一輛計程車從後面猛烈一撞，重大撞擊力道，讓這名騎士當場噴飛、倒地不醒，也讓他的騎士友人驚嚇、憤怒。
網友看完影片後，紛紛留言表示：「騎士傻眼，朋友講話講到一半飛走...」、「這算誰的錯？」、「還搞不清楚嗎？小黃司機是三寶隊的保齡球手」、「邊聽電話邊開車，實在很可惡！」、「機車停在快車道，要怪誰？」、「三線以上道路，白牌重機是禁行內車道」、「這就是為什麼我停紅燈，還是會持續盯著後視鏡」、「人沒事比較重要」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言