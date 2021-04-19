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影／危險總在不經意時來臨...停等紅燈突被撞 騎士噴飛

聯合報 / 記者 陳筠青／即時報導

行車還是要隨時留意周遭路況與狀況，因為危險總在不經意間發生。臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」最近有一段影片，引發網友兩極意見與熱烈討論。有2名騎士在停等紅燈時，討論行車路線，沒想到其中1名騎士話才說到一半，就被一輛計程車從後面猛烈一撞，重大撞擊力道，讓這名騎士當場噴飛、倒地不醒，也讓他的騎士友人驚嚇、憤怒。

網友看完影片後，紛紛留言表示：「騎士傻眼，朋友講話講到一半飛走...」、「這算誰的錯？」、「還搞不清楚嗎？小黃司機是三寶隊的保齡球手」、「邊聽電話邊開車，實在很可惡！」、「機車停在快車道，要怪誰？」、「三線以上道路，白牌重機是禁行內車道」、「這就是為什麼我停紅燈，還是會持續盯著後視鏡」、「人沒事比較重要」。

有2名騎士在停等紅燈時，討論行車路線，沒想到其中1名騎士話才說到一半，就被一輛計程車從後面猛烈一撞，重大撞擊力道，讓這名騎士當場噴飛、倒地不醒。圖／臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」
有2名騎士在停等紅燈時，討論行車路線，沒想到其中1名騎士話才說到一半，就被一輛計程車從後面猛烈一撞，重大撞擊力道，讓這名騎士當場噴飛、倒地不醒。圖／臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」

車道 計程車

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