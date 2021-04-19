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捕蜂及捉蛇回歸滿3年 南市消防人員專責救災、救護

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市捕蜂及捉蛇工作，3年前由消防分隊回歸由農業局專責處理，消防人員能夠專責救災、救護工作。消防局說，過去每年平均受理捕蜂案件數約2000多件、抓蛇案件數則約4000多件，捕蜂及抓蛇業務實質回歸迄今，3年總計共約減少10000多次出勤量，消防人員更能專責於消防專業工作上。

捕蜂、捉蛇等勤務案件，以往基於維護市民安全，都由消防分隊第一時間派員前往處理，但案件有逐年增加之趨勢，消防人員除了本業的災害搶救、緊急救護、火災預防及宣導等勤務外，還要多出額外的工作，常常造成消防人員工作上嚴重的負荷。

為使消防工作專責化，內政部消防署於2017年2月推動該類案件回歸農政專業，行政院召開相關會議並決議由農政單位負責。台南市消防局經與府內局處多次研商討論相關回歸機制，捕蜂業務已於2018年4月18日起正式回歸農政機關委外辦理，捉蛇業務於去年3月23日回歸農政單位。

市長黃偉哲表示，將捕蜂及捉蛇業務24小時實質回歸農政專業，除了大大避免消防人員因不諳蜂蛇習性而受傷外，也能使消防人員更專注於消防專業工作上，多出更多的時間加強相關訓練，進而確保市民生命財產安全。

消防局局長李明峯表示，捕蜂、捉蛇的工作實質回歸，也使得救災人員能全心全力執行消防工作，專心投入救災、救護任務，權責分工後，更能大大減輕消防人員工作負擔，讓消防勤業務運作更加順遂。

摘除蜂窩回歸農業局處理滿3年，台南市消防人員更能專責救災、救護工作。 圖／台南市消防局提供
摘除蜂窩回歸農業局處理滿3年，台南市消防人員更能專責救災、救護工作。 圖／台南市消防局提供
捉蛇回歸農業局處理滿3年，台南市消防人員更能專責救災、救護工作。 圖／台南市消防局提供
捉蛇回歸農業局處理滿3年，台南市消防人員更能專責救災、救護工作。 圖／台南市消防局提供

內政部 黃偉哲

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