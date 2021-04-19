影／大貨車國6爆胎 衝撞內線護欄防眩板噴射四散

車輛疏於保養或未繫好載運物，往往成為國道殺手。據國道警察第7大隊統計，轄區中部路段半個月來，已發生3件車禍事故，其中一件大貨車在國道6號爆胎更是險象環生。為加強散落物的危害防制，自即日起，將不定時在各重點路段加強攔查取締，並視違規情節依公共危險罪嫌移送法辦。

國道警察第7大隊指出，本月6日，一輛平板拖車載運堆高機，行經國道3號北向沙鹿路段，剛從平面道路上匝道時，堆高機隨即翻落，橫躺於車道，嚇壞後方來車，還好駕駛人緊急閃避，才未受危害。

還有，4月11日，一輛拖吊車載運故障車行駛國道3號，也因駕駛人疏忽，未將吊桿收妥，造成吊桿撞毀國道門架後，斷裂在外線車道，幸好未釀成追撞事故及砸中其它車輛等情。

再來是4月14日，國道6號東向國姓路段又發生一輛大貨車因爆胎，瞬間失控撞擊內線護欄，摩擦近百公尺而爆裂，更毀損上百支防眩板，造成防眩板噴射四散，危害對向用路人安全。

第7大隊表示，鑑於國道每年發生逾萬件散落物事件，影響交通甚巨，尤其國道車速很快，一旦車輛閃避不及就會衍生二次事故，造成重大的危害。為加強散落物的危害防制，7大隊自即日起，將不定時在各重點路段加強攔查取締違規，並配合中、彰、投各監理單位實施監警聯合稽查時，針對大型貨車胎紋深度不足、裝載不穩妥等列為重點項目，加強稽查取締。