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影／小孩玩火釀台中中華路火警？死者父均否認
台中市中區中華路民宅昨天火警，易姓、邢姓兩家共三名幼童困火場，救出送醫不治，消防局火調科今天上午前往現場採證及訪談。先前邢姓男子曾向媒體爆料，遇難的易姓小兄妹平常喜歡玩火，才釀成悲劇，不過易否認沒看過；邢今天被媒體問到時，否認曾說看到小孩玩火，還動怒強調「人不在現場，怎麼會知道」。
台中市中華路民宅昨天晚間11時許發生，一對易姓兄妹（5歲、3歲）、邢姓女童（5歲）逃生不及，被消防隊發現時，已困在二樓往三樓的樓梯間內，無生命跡象，全身燻黑，送醫急救後仍在今天凌晨宣告不治。
台中市消防局今天上午到火場採證，發現起火點為靠近二樓樓梯的第二間房間，該房間是邢姓女童所居住，勘查時發現，整間房間已嚴重燒毀，有一處插座位置靠近臥房床墊的位置處，亦是如此，不過詳細的起火原因，仍須消防局火調科調查釐清，但排除是因地震所引起。
邢姓女童的父親，以及易姓兄妹的父親，昨天案發時，人都在外地追媽祖，三名幼童委由易的劉姓妻子照顧。
邢父昨天趕回家時一度向媒體爆料說，曾看過易姓小兄妹拿打火機玩火，被他奪下，還稱火警疑為易姓小兄妹玩火引發，不過邢父今重回現場時，否認有說過火警是小孩玩火引起，還稱「我人不在場，怎麼知道，媒體亂寫，沒辦法」，隨後拒絕受訪。
易姓兄妹的父親表示，住在該棟民宅3樓約2年，邢姓男子是住在2樓，平常因為他工作忙，子女都是劉姓妻子在照顧，他在的時候，未曾看過小孩有玩火的行為，另外有鄰居指控他與妻子家暴子女部分，他承認妻子管教子女時，有時會打小孩，可能是小孩哭聲驚動鄰居，但都有經社會局社工評估過，所以小孩仍是與他與妻子同住，沒有被安置。
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