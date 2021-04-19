聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／蓋水桶手肘攻擊 台中高中校園暴力2打1 同學圍觀
台中市某高中一群學生今天上午8點，在校內走廊將一名學生逼到角落，有2人「往死裏打」，不僅拳打腳踹還蓋水桶，由於就在臨路邊，校外似有路人經過看見，將過程全都錄下來，大呼不可思議！
有網友在記者爆料網提供影片，當中似有一名學生被推到走廊角落，一名穿著白上衣的男生對他猛揮拳，狀似他已倒在地上，還拿著一只紅水桶用力砸他，隨後另一名穿著深色外套的學生接手猛打，甚至用手肘攻擊了一陣才作罷，期間有學生圍觀，但無人阻止。
校方指出，事件初步瞭解是同學假日期間在IG社群軟體起口角，今天到校後即引發衝突事件。
校方表示，學校已經第一個時間介入處理，已聯繫打人的兩名學生家長，到校處理，共同輔導學生。
兩名高中生下重手毆打同學，有人旁觀。台中市教育局表示，目前還在了解中，並要求校方加強輔導，譴責暴力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言