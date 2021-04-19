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全台逾40所學校瀕退場 高達7成是技職體系

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影／蓋水桶手肘攻擊 台中高中校園暴力2打1 同學圍觀

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市某高中一群學生今天上午8點，在校內走廊將一名學生逼到角落，有2人「往死裏打」，不僅拳打腳踹還蓋水桶，由於就在臨路邊，校外似有路人經過看見，將過程全都錄下來，大呼不可思議！

有網友在記者爆料網提供影片，當中似有一名學生被推到走廊角落，一名穿著白上衣的男生對他猛揮拳，狀似他已倒在地上，還拿著一只紅水桶用力砸他，隨後另一名穿著深色外套的學生接手猛打，甚至用手肘攻擊了一陣才作罷，期間有學生圍觀，但無人阻止。

校方指出，事件初步瞭解是同學假日期間在IG社群軟體起口角，今天到校後即引發衝突事件。

校方表示，學校已經第一個時間介入處理，已聯繫打人的兩名學生家長，到校處理，共同輔導學生。

兩名高中生下重手毆打同學，有人旁觀。台中市教育局表示，目前還在了解中，並要求校方加強輔導，譴責暴力。

台中市某高中學生今天早上在走廊毆打同學，過程全都錄。圖/記者爆料網提供
台中市某高中學生今天早上在走廊毆打同學，過程全都錄。圖/記者爆料網提供
台中市某高中學生今天早上在走廊毆打同學，過程全都錄。圖/記者爆料網提供
台中市某高中學生今天早上在走廊毆打同學，過程全都錄。圖/記者爆料網提供

台中市 教育局

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