影／蓋水桶手肘攻擊 台中高中校園暴力2打1 同學圍觀

台中市某高中一群學生今天上午8點，在校內走廊將一名學生逼到角落，有2人「往死裏打」，不僅拳打腳踹還蓋水桶，由於就在臨路邊，校外似有路人經過看見，將過程全都錄下來，大呼不可思議！

有網友在記者爆料網提供影片，當中似有一名學生被推到走廊角落，一名穿著白上衣的男生對他猛揮拳，狀似他已倒在地上，還拿著一只紅水桶用力砸他，隨後另一名穿著深色外套的學生接手猛打，甚至用手肘攻擊了一陣才作罷，期間有學生圍觀，但無人阻止。

校方指出，事件初步瞭解是同學假日期間在IG社群軟體起口角，今天到校後即引發衝突事件。

校方表示，學校已經第一個時間介入處理，已聯繫打人的兩名學生家長，到校處理，共同輔導學生。