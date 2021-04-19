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「碰！」台南市停車場突發出巨響 轎車起火燒毀

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

一輛停放在台南市中西區五妃街一處停車場的銀色賓士轎車，昨晚8點多，突然起火燃燒，並發出「砰」一聲巨響，驚動附近住戶，報消防分隊搶救，消防人員到場後，發現轎車全面燃燒，馬上出水滅水，還好車內沒有人受傷或受困。

台南市消防局救災救護中心，昨晚8點46分接獲民眾報案，位於中西區五妃街一處停車場有汽車發生火災，中心指揮官派遣南門.中正等分隊6車14人前往搶救，消防人員到場發現一輛銀色賓士轎車起火燃燒，馬上出水滅火，火勢在3分鐘後撲滅控制。

還好車內沒有人受傷受困，火勢撲滅後，車主也到場現場了解。消防人員說，汽車火災原因很多，可能是油管破裂，機械故障等因素，需要鑑定才能查明真正原因。

台南市中西區停車場發生汽車火災，全面燃燒。圖／讀者提供
台南市中西區停車場發生汽車火災，全面燃燒。圖／讀者提供

停車場 火災 車主

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