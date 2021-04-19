台中正妹遊高雄意外見血 暖警急救援還送免費導覽

台中市季姓女大學生和好友相揪到高雄旅遊，日前搭乘旗津渡輪時意外踩空濺血，季女忍著疼痛求助高雄市警局旗津分駐所，所長許益菁、警員卓淳風見狀，發揮高雄人溫暖、熱情特質，貼心為季女包紮傷口，許益菁還免費附上旗津私房景點導覽，暖警服務也讓季女笑著比讚「這一摔，值得！」

季姓女大生和好友都在台中求學，日前兩人相約南下高雄旅遊，從鼓山搭乘渡輪前往旗津，但走下渡輪時季女疑似不注意意外踩空，左腳擦傷流血，原本貼心路人要協助叫救護車，但兩人認為只是小傷，婉拒救護車到場，最後在民眾建議下到對面警所尋求協助。

當時在所內執勤的許益菁、警員卓淳風，見到季女跛著左腳踏入派出所，貼心送傷依藥相，幫受傷的季女清潔傷口，簡單包紮後順利止血，季女笑說，「人生第一次踏上旗津島就被所長幫忙敷藥，真是很難得經驗！」

後來許益菁知道兩人遠從台中南下旅遊，上完藥馬上拿出旗津地圖，詳細為兩人介紹各名勝景點，從天后宮到旗津燈塔、砲台、星空隧道、海水浴場到黃金海韻，以及海產街上的餐廳、小吃還有大排長龍的番薯碰，將高雄人熱情、溫暖特質發揮淋漓盡致。