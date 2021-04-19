3名幼童命喪火窟 社會局：安置受災7人協助申請補助

台中市中華路夜市火警，3名孩子命喪火窟。易家丶邢家都是社會局服務對象，其中一名單親家長通報是高風險家庭，曾獨留孩子在家。社會局表示獨留幼童確有其事，家長上親職教育接受輔導，至於家暴問題則未收到相關訊息，社會局還在了解中。

中華夜市火警三童燒死一案，社會局表示，昨晚已由區公所協助安置受災戶7人至旅館。

社會局指出，易家和邢家皆為社會局服務對象，易家領有低收補助，邢家領有特殊境遇補助，社工將關懷訪視，協助家屬後續喪葬事宜及申請災害救助金等相關補助。