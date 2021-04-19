中和偷彈吉他男童找到了 合照曝光結局暖爆網友

新北市中和區一名小男童多次偷跑到景平路一間樂器行內，撥了一下吉他琴弦又快速跑走，老闆透過監視器發現後，心想男童應非常喜歡吉他但羞於表達，便在臉書社團PO出錄影畫面尋人，男童日前也與奶奶一同來到音樂行，雖情緒有點緊張，不過老闆大方表示不用在意，並約定好下周三要免費幫男孩上吉他課，結局相當溫暖。

「天籟之音音樂藝術中心中和店」10日在粉絲專頁PO出一段監視器畫面，一名奶奶帶著年約7歲的男童行經店門口時，男童先是蹲在店門口緊盯著吉他，隨後趁奶奶走在前面時，衝入店內撥了一下琴弦又跑走，全程不到三秒鐘。

藝術中心邱主任指出，去年就發現男童有三次類似的行為，今年因為加裝監視器，才完整拍下到男童身影，「經營15年從來沒有遇過這樣的事，並不覺得他是惡作劇，應該是非常喜歡吉他，但卻又怕人發現，才會這樣做」。

邱主任表示，自己也有兩名年紀相仿的孩子，希望能幫助這名男童啟發學習音樂的樂趣，因此PO出影片尋人，願意免費教學一堂課。許多網友看到影片也直呼「超可愛」，並大讚店家十分暖心，更有人私訊音樂中心，希望贈送男童吉他。

另有住在附近的網友表示，男童跟奶奶偶爾會到某店光顧，男童應就讀中和國小三年級，經校方確認是校內學生後，學務主任前天也陪同奶奶及男童一同至音樂中心。

校方表示，男童本身就在學鋼琴，對音樂很有興趣，雖先前曾向奶奶詢問能否到店裡試彈吉他，不過奶奶怕弄壞樂器，一直不同意，他才會趁奶奶不注意時，快速跑進店裡偷彈，奶奶得知後也對店家相當不好意思。