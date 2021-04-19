台中育賢社會住宅傳竊案 住戶攀陽台連偷5戶

台中市太平區育賢社會住宅，日前傳出賴姓住戶從自家14樓攀爬陽台鐵網到其他各樓層偷東西，且一連偷了5戶，後來被9樓的女住戶發現報警逮獲，同時查出他還涉行竊另4戶住戶。他雖聲稱因要拿取掉落衣物，才爬到住戶家，但警方在他家起出被竊住戶贓物等，於是依竊盜罪嫌將他移送法辦。

據指出，賴姓男子（41歲）總計行竊了14樓、12樓、10樓、9樓的鄰居共5戶，行竊了手機、錢包等物，住戶質疑該處社宅的外窗設計有漏洞，易導致竊案發生，且為何犯了案還能繼續住。

台中市住宅發展工程處總工程司陳靖怡上午說，賴被警方以現行犯逮捕移送法辦後，他們立即以他違反租賃契約書中不得發生竊盜等不法行為的規定終止契約，並要求5日內遷離，且3年內都不得申請台中市任何社宅。

她說，因給了賴5天的搬家時間，引發其他住戶質疑為何犯竊案後還仍可住？但，賴後來已在7日搬離。

陳靖怡說，社會住宅申請資格為年滿20歲以上，設籍台中市或在台中就學、工作，申請人及一同入住者都無自用住宅，家庭成員依財政部國稅局最近年度綜合所得稅，各類所得低於新台幣120萬元，且平均月收入低於5萬1086元者，就符合社宅申請資格，但不需要良民證，因賴嫌符合前述資格，經評點及電腦抽籤作業，以正取戶資格入住。