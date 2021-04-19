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頂加違建起火奪3童命 中市：既存違建須修法加強管理

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市中區中華路一處透天民宅頂樓加蓋出租，昨天深夜傳出火警，三名未滿6歲幼童死亡。都發局表示，這處屬1995年以前的既存違建可緩拆，但分租就違法，最高可罰款30萬元丶強制拆除，是否涉及公共危險罪還須檢方認定。

台中市都發局指出，全市目前9萬多件違建待拆，一年可拆近千件，每年預算一千萬。因違建數太多採分階段處理。

都發局表示，違建物屋主的行為違反建築法第25條不得擅自建造。根據台中市違章建築執行原則，只要屋頂超過三個單元或加蓋第二層可以先勒令停止使用，屋主如果拒不改善會優先排拆。

都發局指出，中華路這處頂樓加蓋是1995年的既存違建，這一類的建物依法可緩拆，都發局針對潛藏的公安危機，已著手研究修改相關辦法加強管理。

台中市中華路民宅頂樓加蓋鐵皮屋昨發生火災，奪走3童性命。記者陳宏睿/攝影
台中市中華路民宅頂樓加蓋鐵皮屋昨發生火災，奪走3童性命。記者陳宏睿/攝影

違建 台中市 火災

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