頂加違建起火奪3童命 中市：既存違建須修法加強管理

台中市中區中華路一處透天民宅頂樓加蓋出租，昨天深夜傳出火警，三名未滿6歲幼童死亡。都發局表示，這處屬1995年以前的既存違建可緩拆，但分租就違法，最高可罰款30萬元丶強制拆除，是否涉及公共危險罪還須檢方認定。

台中市都發局指出，全市目前9萬多件違建待拆，一年可拆近千件，每年預算一千萬。因違建數太多採分階段處理。

都發局表示，違建物屋主的行為違反建築法第25條不得擅自建造。根據台中市違章建築執行原則，只要屋頂超過三個單元或加蓋第二層可以先勒令停止使用，屋主如果拒不改善會優先排拆。