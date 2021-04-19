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南投移工入雜草堆撿空拍機 驚見乾屍嚇壞報警

聯合報 / 記者賴香珊江良誠／南投即時報導

南投縣一名阮姓外籍移工昨天傍晚到草屯鎮植物公園玩空拍機，因空拍機掉落滯洪池後方空地，進草叢撿拾時驚見1具乾屍，嚇得他跑到鄰近警所報案；警方獲報後封鎖線現場初步勘驗，但因天色已暗，今天將會同檢方及法醫相驗。

據了解，發現乾屍處是在草屯植物公園滯洪池後方空地，該處為過去公墓地，經禁葬、遷葬，目前閒置且雜草叢生；當地一名阮姓移工昨傍晚去公園玩空拍機時，因空拍機掉落附近前往撿拾，意外發現1具乾屍，嚇得他急忙報警。

草屯警分局獲報後隨即封鎖現場，在周邊拉上封鎖線，並打亮燈光進行初步勘驗及蒐證，而因該具屍體明顯風乾，身上雖有衣物，但沒證件，無法判定其身分，經報請南投地檢署，考量天色昏暗，檢方預計今天將會同法醫前往相驗該具乾屍。

而警方初步認定乾屍應為男性，但細部資訊仍待檢察官及法醫依其身體特徵、骨骼構造及衣物，並採集DNA、牙齒等生物跡證，再進一步判定，並了解有無他殺嫌疑；另昨就展開轄區失蹤人口過濾清查，尚無結果仍待調查釐清。

南投縣草屯鎮植物公園滯洪池後方空地昨被人發現一具乾屍，警方拉封鎖線蒐證。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮植物公園滯洪池後方空地昨被人發現一具乾屍，警方拉封鎖線蒐證。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮植物公園滯洪池後方空地昨被人發現一具乾屍，警方拉封鎖線蒐證。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮植物公園滯洪池後方空地昨被人發現一具乾屍，警方拉封鎖線蒐證。圖／讀者提供

空拍機 滯洪池 移工

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