南投移工入雜草堆撿空拍機 驚見乾屍嚇壞報警

南投縣一名阮姓外籍移工昨天傍晚到草屯鎮植物公園玩空拍機，因空拍機掉落滯洪池後方空地，進草叢撿拾時驚見1具乾屍，嚇得他跑到鄰近警所報案；警方獲報後封鎖線現場初步勘驗，但因天色已暗，今天將會同檢方及法醫相驗。

據了解，發現乾屍處是在草屯植物公園滯洪池後方空地，該處為過去公墓地，經禁葬、遷葬，目前閒置且雜草叢生；當地一名阮姓移工昨傍晚去公園玩空拍機時，因空拍機掉落附近前往撿拾，意外發現1具乾屍，嚇得他急忙報警。

草屯警分局獲報後隨即封鎖現場，在周邊拉上封鎖線，並打亮燈光進行初步勘驗及蒐證，而因該具屍體明顯風乾，身上雖有衣物，但沒證件，無法判定其身分，經報請南投地檢署，考量天色昏暗，檢方預計今天將會同法醫前往相驗該具乾屍。