獨／台中中華路民宅惡火3童喪命 逃生住戶：地震後燈管冒煙

台中市中區中華路一家髮廊在昨天深夜11時許傳出火警，有三名幼童受困在樓梯間，警、消救出時已無生命跡象，三童送醫後仍不幸身亡，其中一對易姓兄妹的劉姓生母嗆傷逃出，另有住在民宅三樓的張姓住戶，雙手遭燒燙傷，也幸運逃生，本報獨家訪問到張，張表示，當時他在三樓房間睡覺，地震後看到有天花板的燈管冒煙，不知是否是火災發生原因。

張姓房客表示，火災發生前，他在三樓房間內睡覺，睡夢中感覺到地震，因聞到怪味後醒來，發現天花板的日光燈管開始冒煙，不知道是否是因地震，造成電線短路而起火，有待相關單位調查。

張姓房客說，他看到燈管冒煙後，感覺不對，趕緊往樓梯口衝，發現二樓已經起火，因為火場內視線不佳，伸手不見五指，他疑似有踩到「軟軟的東西」，但因當時火已在燃燒，他覺得應該要趕快到一樓呼救，並找水源幫忙滅火，過程中雙手都被燒燙傷，事後聽到消防隊說有三名幼童受困，他才警覺可能踩到倒在地面的小孩，不過當時消防隊已到場。

另外一名在髮廊工作的陳姓女員工說，案發時她與另名同事才剛送走一名客人，正在休息，當時正在跟同事討論，周二、周三又要停水，要儲水備用時，突然聞到樓上傳下來「怪味」時，就發現二樓已經起火，她除了呼救之外，也趕緊找水幫忙滅火。