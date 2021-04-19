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救不回！台中3童困火場命殞 火調今回現場查原因
台中市中區中華路一處透天民宅，昨天深夜傳出火警，三名未滿六歲的幼童被警、消發現時，困在民宅二樓、三樓的樓梯間，已無生命跡象，送醫急救後仍在今天凌晨1時許宣告不治，家屬已找好禮儀公司，協助將遺體送往台中殯儀館，以利後續檢察官相驗，及辦理後事，台中市消防局火調科今將到現場採證，查明火災成因。
台中市中區中華路的髮廊昨天深夜11時許傳出火警，街道攤商先看到髮廊三樓的鐵皮加蓋冒出濃濃黑煙，隨後聽到有住戶逃生後呼救「失火了」，攤商趕緊通報警、消到場協助，其中劉姓女子（27歲）向消防隊員表示，她逃生時來不及帶年僅5歲、3歲的兒子、女兒一起逃生，另外同住在髮廊二、三樓出租討房內，還有另名刑姓友人的5歲女兒。
因情況緊急，中區消防分隊長李震雁帶隊，率隊員分別持兩條水線，進入火場內救人，但三名幼童在三樓往二樓的梯間被發現時，已全身燻黑、皮膚破皮、無生命跡象，分送中國醫藥大學附設醫院、中港澄清兩家醫院急救後，仍在今天1時許宣告不治，讓當時在場的劉女泣不成聲，自責沒有將小孩帶離火場。
據查，該間民宅的一樓是髮廊，由吳姓女子經營，二樓、三樓分別隔成四間、三間房間，有分租給低收入、家境狀況較差的家庭，此次遇劫的刑姓女童、易姓兄妹就分別住在二、三樓，吳女另將部分房間，提供髮廊員工當宿舍使用，案發時吳女不在現場，經員工通知才知發生火警，十分震驚。
根據消防隊初步調查，起火點位於二樓，現場都屬於易燃的木板隔間，且除了房間之外，還空間擺放儲藏室、洗衣間等物品，屋內也堆積很多雜物，火調科今天將重回現場採證，查明案發原因，全案警方也已陸續通知目擊者、死者家屬到派出所詢問，以釐清案發經過。
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