聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中中華路火警3童喪命 消防隊：都困在樓梯間

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市中區中華路在深夜11時許傳出民宅火警，據了解此民宅一樓是作為理髮廳，二、三樓為理髮廳老闆娘租給員工家人居住，消防人員趕抵時火勢已很大，消防隊布二條水線全力搶救，在民宅2樓、3樓樓梯間發現3名幼童，分別 將人送往中港澄清醫院及中國醫藥大學附設醫院急救，可惜均宣告不治。

理髮廳的吳姓女房東表示，理髮廳的二樓與三樓提供給易姓與邢姓的員工與家人居住，兩個家庭均為低收入戶，當初是基於照顧員工生計，租金便宜收取。

消防隊調查，透天民宅原為二樓建物，三樓為頂樓鐵皮加蓋，二、三樓則是分隔成6間房間，分租給房客，起火點疑為二樓後側，起火時，中華路附近的攤商先看到頂樓的鐵皮加蓋冒出濃煙，隨後才有人高喊失火了，火勢在昨天深夜11時24分撲滅，燃燒面積30平方公尺，財物損失約10萬元，真正起火原因，有待火調科後續釐清。

台中市中區中華路的民宅在昨天深夜傳出火警，3名幼童被救出時無生命跡象送醫。記者陳宏睿／攝影
台中市中區中華路的民宅在昨天深夜傳出火警，3名幼童被救出時無生命跡象送醫。記者陳宏睿／攝影

台中市

延伸閱讀

影 ／台南善化廢棄塑膠工廠火警 1中風獨居老人送醫

影／屏東枋山宮廟宿舍傳火警 火場不斷傳出鞭炮炸響

台中大里民宅午時傳火警 延燒3戶

陽明交大工學院辦公室半夜傳火警 無人受傷

相關新聞

影／台中中華路火警3童喪命 消防隊：都困在樓梯間

台中市中區中華路在昨天深夜11時許傳出火警，3名幼童被發現時已無生命跡象，目前送醫急救中，第一時間抵達現場的中區消防分隊...

影 ／台南善化廢棄塑膠工廠火警 1中風獨居老人送醫

台南市善化區文正里陽明路238巷一間廢棄工廠昨深夜11點40分突然起火燃燒，火勢凶猛，消防隊員搜索救出遭濃煙嗆傷的68歲...

影／台中中華路民宅暗夜火警 3童無生命跡象送醫

台中市中區中華路的民宅今天深夜11時許傳出火警，警、消獲報到場時，民宅三樓的鐵皮加蓋已冒出火煙，消防人員到場後，救出受困...

影／男子疑酒駕時速飆破100 陸橋上撞前方小貨車翻數圈

嘉義縣高鐵大道晚間驚傳翻車意外，一名46歲黃姓男子載女友由嘉義市區往高鐵路上，行經嘉太大橋時，疑似視線差不慎，撞上前方小...

屏東墾丁野生梅花鹿躍出馬路 閃避不及遭重機撞死

屏東墾丁今天發生重機撞死梅花鹿的事故，今天下午5時許，一名35歲張姓男子騎著紅牌大重機行經船帆路時，突然有一隻梅花鹿躍出...

桃園阿嬤機車帶孫做外送 未熄火車暴衝撞店驚嚇網熱議

桃園市龜山區一名阿嬤外送員今天騎機車載著孫子，前往坪頂地區一家知名肉羹店取貨，她為爭取時間，未將機車熄火，不料她前座的孫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。