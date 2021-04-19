影／台中中華路火警3童喪命 消防隊：都困在樓梯間

台中市中區中華路在深夜11時許傳出民宅火警，據了解此民宅一樓是作為理髮廳，二、三樓為理髮廳老闆娘租給員工家人居住，消防人員趕抵時火勢已很大，消防隊布二條水線全力搶救，在民宅2樓、3樓樓梯間發現3名幼童，分別 將人送往中港澄清醫院及中國醫藥大學附設醫院急救，可惜均宣告不治。

理髮廳的吳姓女房東表示，理髮廳的二樓與三樓提供給易姓與邢姓的員工與家人居住，兩個家庭均為低收入戶，當初是基於照顧員工生計，租金便宜收取。

消防隊調查，透天民宅原為二樓建物，三樓為頂樓鐵皮加蓋，二、三樓則是分隔成6間房間，分租給房客，起火點疑為二樓後側，起火時，中華路附近的攤商先看到頂樓的鐵皮加蓋冒出濃煙，隨後才有人高喊失火了，火勢在昨天深夜11時24分撲滅，燃燒面積30平方公尺，財物損失約10萬元，真正起火原因，有待火調科後續釐清。