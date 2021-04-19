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影／台中中華路民宅暗夜火警 3童無生命跡象送醫
台中市中區中華路的民宅今天深夜11時許傳出火警，警、消獲報到場時，民宅三樓的鐵皮加蓋已冒出火煙，消防人員到場後，救出受困在屋內的3名幼童，其中2女1男，年紀都在5歲以下，救出時已無呼吸心跳，三人分別被送往中國醫藥大學附設醫院、中港澄清醫院急救，詳細起火原因，有待火調科後續調查釐清。
目擊火災的涂姓攤商表示，聽到有人喊失火時，就看到民宅三樓的鐵皮屋冒出火煙，嚇得他趕緊通報警、消到場，不過消防隊人員進入火場後，救出3名幼童，不過臉、四肢都已燻黑，聽消防人員說，都已經沒有生命跡象。
他說，發生火警的民宅一樓是理髮廳，二、三樓是出租套房，都是比較弱勢的家庭承租，也包括一些身心障礙者，民宅二、三樓承租戶滿多的，但具體有幾戶，他並不清楚。
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