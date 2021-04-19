影／台中中華路民宅暗夜火警 3童無生命跡象送醫

台中市中區中華路的民宅今天深夜11時許傳出火警，警、消獲報到場時，民宅三樓的鐵皮加蓋已冒出火煙，消防人員到場後，救出受困在屋內的3名幼童，其中2女1男，年紀都在5歲以下，救出時已無呼吸心跳，三人分別被送往中國醫藥大學附設醫院、中港澄清醫院急救，詳細起火原因，有待火調科後續調查釐清。

目擊火災的涂姓攤商表示，聽到有人喊失火時，就看到民宅三樓的鐵皮屋冒出火煙，嚇得他趕緊通報警、消到場，不過消防隊人員進入火場後，救出3名幼童，不過臉、四肢都已燻黑，聽消防人員說，都已經沒有生命跡象。