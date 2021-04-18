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屏東墾丁野生梅花鹿躍出馬路 閃避不及遭重機撞死
屏東墾丁今天發生重機撞死梅花鹿的事故，今天下午5時許，一名35歲張姓男子騎著紅牌大重機行經船帆路時，突然有一隻梅花鹿躍出路面，張男當下閃避不及撞上鹿後倒地。梅花鹿遭撞當場身亡，張男意識清楚，身體多處擦挫傷無生命危險，警方獲報到場協處，也將張男送醫治療。
這起事故發生於今天下午5時15分，張男騎著紅牌大重機行經船帆路時，突然有一隻梅花鹿躍出路面，張當下閃避不及撞上鹿後倒地，梅花鹿當場身亡。由於身穿護具，事故當下意識清楚，身體多處擦挫傷，無生命危險。
警方獲報到場協處，也將張男送醫治療。據了解，張男為北部人，騎重機來南部遊玩，豈料，遇上卻野生鹿擅闖路面釀禍，所幸，張騎乘重機時，有戴護具與安全帽，才未造成嚴重的傷勢。
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