桃園阿嬤機車帶孫做外送 未熄火車暴衝撞店驚嚇網熱議

桃園市龜山區一名阿嬤外送員今天騎機車載著孫子，前往坪頂地區一家知名肉羹店取貨，她為爭取時間，未將機車熄火，不料她前座的孫子不慎觸動油門，造成機車衝入店內，讓阿嬤和呂姓老闆驚嚇急忙拉住機車，幸好小孫子無礙，網友PO文後，引發許多網友熱議，有網友責怪說，載小孩不知要熄火，也有友網友說，小心! 錢要賺、安全要顧好。

肉羹店呂姓老闆今天下午表示，這位外送阿嬤，可能因為兒子、媳婦上班忙碌，受託幫忙帶孫子，正好假日出來送外賣，騎機車前座帶著孫子過來取貨，因未熄火，她孫子不慎觸動油門，造成機車衝入店內，幸好現場客人剛離開、沒有人，造成桌椅損壞，他知道外送員辛苦，也就沒有向阿嬤求償。