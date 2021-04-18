桃園阿嬤機車帶孫做外送 未熄火車暴衝撞店驚嚇網熱議
桃園市龜山區一名阿嬤外送員今天騎機車載著孫子，前往坪頂地區一家知名肉羹店取貨，她為爭取時間，未將機車熄火，不料她前座的孫子不慎觸動油門，造成機車衝入店內，讓阿嬤和呂姓老闆驚嚇急忙拉住機車，幸好小孫子無礙，網友PO文後，引發許多網友熱議，有網友責怪說，載小孩不知要熄火，也有友網友說，小心! 錢要賺、安全要顧好。
肉羹店呂姓老闆今天下午表示，這位外送阿嬤，可能因為兒子、媳婦上班忙碌，受託幫忙帶孫子，正好假日出來送外賣，騎機車前座帶著孫子過來取貨，因未熄火，她孫子不慎觸動油門，造成機車衝入店內，幸好現場客人剛離開、沒有人，造成桌椅損壞，他知道外送員辛苦，也就沒有向阿嬤求償。
這位阿嬤帶著孫子騎機車外送取貨，機車未熄火，她孫子觸動機車油門，不慎衝撞肉羹店內，她孫子驚嚇幸無大礙，呂姓老闆暖心未求償，網友PO文溫馨提醒，騎機車載小朋友請熄火。網友紛紛熱議責怪、提醒都有，有的網友說，「買東西熄火很難嗎」，也有網友說，「騎車真的要小心熄火! 不要貪一時方便」及「錢要賺、安全也要顧好啊」。
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