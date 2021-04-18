影／客輪舵機故障123人險受困 海巡派一艦二艇馳援化解危機

屏東一艘搭載123人的客輪，原定前往蘭嶼，途中卻因海況惡劣返航，於興海漁港外5.8浬處，舵機不明原因故障失效，影響航行，船長顧慮有航安疑慮，隨即通報海巡協助救援，經海巡出動一艦二艇協助，全程戒護讓輪船順利返港，所幸並無人員傷亡，也順利化解這場海上驚魂。

艦隊分署恆春海巡隊今天上午8時許，接獲海巡署第八巡防區指揮部通報指出，興海漁港外5.8浬處，一艘搭載115名旅客、8名船員的輪船，準備返回壁湖港途中，因舵機故障影響航行，向海巡求援。

海巡獲報後，派出一艦二艇前往，由於海況受強颱「舒力基」太平洋高壓導引，導致海象約7-8陣風10級，3-4米浪高海象惡劣，但海巡仍與鵝鑾鼻東南2浬與輪船會合，由於拖船無法趕抵現場協助拖帶，便由海巡艦艇一前一後全程戒護返回後壁湖港。

返港後，確認船上123人均無受傷，初步研判，疑似舵機電磁閥開關故障，導致舵機失效無法作動。該輪船船長也向感協海巡協助，才能順利化解危機。