影／客輪舵機故障123人險受困 海巡派一艦二艇馳援化解危機
屏東一艘搭載123人的客輪，原定前往蘭嶼，途中卻因海況惡劣返航，於興海漁港外5.8浬處，舵機不明原因故障失效，影響航行，船長顧慮有航安疑慮，隨即通報海巡協助救援，經海巡出動一艦二艇協助，全程戒護讓輪船順利返港，所幸並無人員傷亡，也順利化解這場海上驚魂。
艦隊分署恆春海巡隊今天上午8時許，接獲海巡署第八巡防區指揮部通報指出，興海漁港外5.8浬處，一艘搭載115名旅客、8名船員的輪船，準備返回壁湖港途中，因舵機故障影響航行，向海巡求援。
海巡獲報後，派出一艦二艇前往，由於海況受強颱「舒力基」太平洋高壓導引，導致海象約7-8陣風10級，3-4米浪高海象惡劣，但海巡仍與鵝鑾鼻東南2浬與輪船會合，由於拖船無法趕抵現場協助拖帶，便由海巡艦艇一前一後全程戒護返回後壁湖港。
返港後，確認船上123人均無受傷，初步研判，疑似舵機電磁閥開關故障，導致舵機失效無法作動。該輪船船長也向感協海巡協助，才能順利化解危機。
恆春海巡隊呼籲，船隻出港前，務必做好各項航前檢查，平時亦應加強機械維保、注意氣象變化防範意外發生，海上如遇緊急事故需救援，可撥打「118」海巡服務專線，海巡人員將立即馳赴救援，以保障民眾生命安全。
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