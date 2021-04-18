超幸運！她獨自駕車上山 路太陡車向後翻覆僅輕傷
嘉義梅山梨園寮車站近日吸引許多遊客賞螢，今天中午下方產業道路卻驚傳翻車意外，一名女子從台南駕車欲上山，疑似對路況不熟，上陡坡時誤踩剎車，車輛向後翻了一圈，卡在檳榔樹中間，幸駕駛僅輕微擦傷並無大礙，拒絕送醫。
今天中午11時30分許，嘉義縣消防局指揮中心接獲梅山鄉太興村茶農報案，一名57歲張姓女子獨自駕車，車輛在鄉間產業小路向後翻覆一圈，卡在檳榔樹中間。
梅山及竹崎消防分隊救護車抵達現場後，發現車輛車頭朝下，擋風玻璃碎滿地，車上物品散落一地，張女已在採茶工的協助下爬出車外，無明顯外傷，但摀者頭部，表情相當痛苦，並向消防隊表示，不願就醫。
據了解，張女是從台南獨自一人駕車到梅山梨園寮車站遊玩，受導航指示才會選擇鄉間小路，據茶農描述，那條產業道路相當陡峭，很少遊客會擇該路上山，當時聽到巨大空轉聲，緊接聽到猛踩煞車聲，沒多久就看到張女車輛翻覆。
「幸好卡在檳榔樹」，茶農說，否則再過去就是陡峭的茶田，後果恐不堪設想。
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