快訊

國發會證實 黃秋生已領到就業金卡

「台灣」洗版日本各大報頭版 日學者驚：前所未見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中女大生騎車自撞護墩摔溝送命 檢今相驗釐清死因

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓女大生昨天下午騎車行經西屯區台灣大道4段時，自撞路旁水泥護墩後，跌落水溝，因頭部重創送醫不治，全案今報請檢察官相驗，判定死因是車禍致死。圖／讀者提供
台中市李姓女大生昨天下午騎車行經西屯區台灣大道4段時，自撞路旁水泥護墩後，跌落水溝，因頭部重創送醫不治，全案今報請檢察官相驗，判定死因是車禍致死。圖／讀者提供
台中市李姓女大生昨天下午騎機車要找姊姊，行經西屯區台灣大道時，因不明原因自撞路旁的路旁水泥護墩後，摔進邊坡水溝內，因頭部重創，送醫不治，因當時還沒天黑，且該路段人車較少，沒有監視器，不過當時後方有騎士目擊，李女是自撞後掉落水溝內，沒有與其他人碰撞，初步研判是未注意車前狀況釀禍，全案今報請檢察官相驗，家屬無意見，開出死亡證明書。

台中市李姓女大生（21歲）昨天下午5時許要去市區找姊姊，騎機車行經西屯區台灣大道4段5巷時，自撞路旁水泥護墩跌落邊坡水溝內，因當時有一名騎士騎在李女後方目擊，趕緊報案，經救護車送往中港澄清醫院搶救後，仍因頭部重創宣告不治。

警方調查，李女血液中沒有酒精濃度，當時尚未天黑，天候狀況良好、沒有下雨，地面也無汙漬、濕滑，另外李女的機車有裝設手機，案發後手機仍在手機架上，根據目擊者說法，當時李女是直接撞上水泥護墩後，掉落水溝內，沒有與他人發生碰撞，研判是未注意車前狀況釀禍。

台中地檢署檢察官今相驗，李女家屬對死因沒有意見，已開立死亡證明書，死因為車禍導致的顱內出血致死，遺體發還家屬辦理後事。

台中市李姓女大生昨天下午騎車行經西屯區台灣大道4段時，自撞路旁水泥護墩後，跌落水溝，因頭部重創送醫不治，全案今報請檢察官相驗，判定死因是車禍致死。圖／讀者提供
台中市李姓女大生昨天下午騎車行經西屯區台灣大道4段時，自撞路旁水泥護墩後，跌落水溝，因頭部重創送醫不治，全案今報請檢察官相驗，判定死因是車禍致死。圖／讀者提供

檢察官 台中市 監視器

延伸閱讀

中市女騎士自撞路旁反光鏡 跌落水溝頭部重創不治

相關新聞

桃園阿嬤機車帶孫做外送 未熄火車暴衝撞店驚嚇網熱議

桃園市龜山區一名阿嬤外送員今天騎機車載著孫子，前往坪頂地區一家知名肉羹店取貨，她為爭取時間，未將機車熄火，不料她前座的孫...

超幸運！她獨自駕車上山 路太陡車向後翻覆僅輕傷

嘉義梅山梨園寮車站近日吸引許多遊客賞螢，今天中午下方產業道路卻驚傳翻車意外，一名女子從台南駕車欲上山，疑似對路況不熟，上...

台中女大生騎車自撞護墩摔溝送命 檢今相驗釐清死因

台中市李姓女大生昨天下午騎機車要找姊姊，行經西屯區台灣大道時，因不明原因自撞路旁的路旁水泥護墩後，摔進邊坡水溝內，因頭部...

路口疑未減速 1轎車與3機車左右連環撞4人受傷

彰化縣鹿港鎮鹿草路2段242巷與吳厝巷9號路口，昨天傍晚5時21分許，發生一輛轎車接連與3輛機車相撞車禍，造成轎車駕駛與...

影／屏東枋山宮廟宿舍傳火警 火場不斷傳出鞭炮炸響

屏東縣枋山鄉位於莿桐路金朝陽宮旁的宿舍，今天下午2時許不明原因起火，火災當下，疑似火勢波及到屋內堆放的鞭炮，火場不斷傳出...

霧峰山區連兩天起火 消防員摸黑揹噴霧機步行2公里滅火

台中市霧峰區象鼻路靠近大堀坑處前天和昨天連續發生山林火警，消防局獲報後出動7車20人次前往搶救，由於靠近山區地勢陡峭，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。