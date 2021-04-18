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台中女大生騎車自撞護墩摔溝送命 檢今相驗釐清死因
台中市李姓女大生昨天下午騎機車要找姊姊，行經西屯區台灣大道時，因不明原因自撞路旁的路旁水泥護墩後，摔進邊坡水溝內，因頭部重創，送醫不治，因當時還沒天黑，且該路段人車較少，沒有監視器，不過當時後方有騎士目擊，李女是自撞後掉落水溝內，沒有與其他人碰撞，初步研判是未注意車前狀況釀禍，全案今報請檢察官相驗，家屬無意見，開出死亡證明書。
台中市李姓女大生（21歲）昨天下午5時許要去市區找姊姊，騎機車行經西屯區台灣大道4段5巷時，自撞路旁水泥護墩跌落邊坡水溝內，因當時有一名騎士騎在李女後方目擊，趕緊報案，經救護車送往中港澄清醫院搶救後，仍因頭部重創宣告不治。
警方調查，李女血液中沒有酒精濃度，當時尚未天黑，天候狀況良好、沒有下雨，地面也無汙漬、濕滑，另外李女的機車有裝設手機，案發後手機仍在手機架上，根據目擊者說法，當時李女是直接撞上水泥護墩後，掉落水溝內，沒有與他人發生碰撞，研判是未注意車前狀況釀禍。
台中地檢署檢察官今相驗，李女家屬對死因沒有意見，已開立死亡證明書，死因為車禍導致的顱內出血致死，遺體發還家屬辦理後事。
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