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路口疑未減速 1轎車與3機車左右連環撞4人受傷

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮鹿草路2段242巷與吳厝巷9號路口，昨天傍晚5時21分許，發生一輛轎車接連與3輛機車相撞車禍，造成轎車駕駛與3名機車騎士共4人受傷，其中1名騎士還跌落2公尺深水溝，因受到骨折，經消防人員下到水溝，用梯子將他救起送醫，車禍原因主要是路口未減速，肇事原因警方調查中。

據受理的鹿港警分局海埔派出所調查，當時，林姓男子駕駛轎車沿著吳厝巷由南往北行駛，抵鹿草路2段242巷路口時，先被楊姓男子騎機車沿鹿草路2段242巷由西往東撞上，由於撞擊力道猛烈，人彈起後，跌入水溝中。

隨後而來的施姓男子也騎機車跟著撞上，造成擦傷受醫，而由東往西又有趙姓男子駕駛的機車閃避不及而跌倒受傷，總計此1車與3機車撞環撞，共造成4人受傷，2人送醫。

彰化縣消防局第三大隊是在下午5時21分接獲報案，共動用3輛救護車及1輛消防車前往搶救，其中跌入2公尺深水溝的楊姓機車騎士，右腳有開放性骨折，消防人員立即架設雙節梯深入水溝中固定後，利用雙節梯運送至路面，給予救護處置後送醫。

警方指出，案發時，正好白沙屯媽祖鑾轎行經附近道路，很多民眾為了爭睹或前往參拜，疑因通過路口沒有減速才發生車禍，附近民眾也表示，很多駕駛人通過這路口常未減速慢行，因此常發生車禍，但此欠車禍原因仍由警方進一步調查中。

彰化縣鹿港鎮鹿草路2段242巷與吳厝巷9號路口，昨天傍晚5時21分許，發生一輛轎車接連與3輛機車相撞車禍，造成轎車駕駛與3名機車騎士共4人受傷，其中1名騎士還跌落2公尺深水溝。圖／記者劉明岩翻攝
彰化縣鹿港鎮鹿草路2段242巷與吳厝巷9號路口，昨天傍晚5時21分許，發生一輛轎車接連與3輛機車相撞車禍，造成轎車駕駛與3名機車騎士共4人受傷，其中1名騎士還跌落2公尺深水溝。圖／記者劉明岩翻攝
彰化縣鹿港鎮鹿草路2段242巷與吳厝巷9號路口，昨天傍晚5時21分許，發生一輛轎車接連與3輛機車相撞車禍，造成轎車駕駛與3名機車騎士共4人受傷，其中1名騎士還跌落2公尺深水溝。圖／記者劉明岩翻攝
彰化縣鹿港鎮鹿草路2段242巷與吳厝巷9號路口，昨天傍晚5時21分許，發生一輛轎車接連與3輛機車相撞車禍，造成轎車駕駛與3名機車騎士共4人受傷，其中1名騎士還跌落2公尺深水溝。圖／記者劉明岩翻攝
彰化縣鹿港鎮鹿草路2段242巷與吳厝巷9號路口，昨天傍晚5時21分許，發生一輛轎車接連與3輛機車相撞車禍，造成轎車駕駛與3名機車騎士共4人受傷，其中1名騎士還跌落2公尺深水溝，消防人員下到水將他救起。圖／圖／記者劉明岩翻攝
彰化縣鹿港鎮鹿草路2段242巷與吳厝巷9號路口，昨天傍晚5時21分許，發生一輛轎車接連與3輛機車相撞車禍，造成轎車駕駛與3名機車騎士共4人受傷，其中1名騎士還跌落2公尺深水溝，消防人員下到水將他救起。圖／圖／記者劉明岩翻攝
彰化縣鹿港鎮鹿草路2段242巷與吳厝巷9號路口，昨天傍晚5時21分許，發生一輛轎車接連與3輛機車相撞車禍，造成轎車駕駛與3名機車騎士共4人受傷，其中1名騎士還跌落2公尺深水溝。圖／記者劉明岩翻攝自彰化踢爆網
彰化縣鹿港鎮鹿草路2段242巷與吳厝巷9號路口，昨天傍晚5時21分許，發生一輛轎車接連與3輛機車相撞車禍，造成轎車駕駛與3名機車騎士共4人受傷，其中1名騎士還跌落2公尺深水溝。圖／記者劉明岩翻攝自彰化踢爆網
彰化縣鹿港鎮鹿草路2段242巷與吳厝巷9號路口，昨天傍晚5時21分許，發生一輛轎車接連與3輛機車相撞車禍，造成轎車駕駛與3名機車騎士共4人受傷，其中1名騎士還跌落2公尺深水溝。圖／記者劉明岩翻攝
彰化縣鹿港鎮鹿草路2段242巷與吳厝巷9號路口，昨天傍晚5時21分許，發生一輛轎車接連與3輛機車相撞車禍，造成轎車駕駛與3名機車騎士共4人受傷，其中1名騎士還跌落2公尺深水溝。圖／記者劉明岩翻攝
彰化縣鹿港鎮鹿草路2段242巷與吳厝巷9號路口，昨天傍晚5時21分許，發生一輛轎車接連與3輛機車相撞車禍，造成轎車駕駛與3名機車騎士共4人受傷，其中1名騎士還跌落2公尺深水溝。圖／記者劉明岩翻攝自彰化踢爆網
彰化縣鹿港鎮鹿草路2段242巷與吳厝巷9號路口，昨天傍晚5時21分許，發生一輛轎車接連與3輛機車相撞車禍，造成轎車駕駛與3名機車騎士共4人受傷，其中1名騎士還跌落2公尺深水溝。圖／記者劉明岩翻攝自彰化踢爆網
彰化縣鹿港鎮鹿草路2段242巷與吳厝巷9號路口，昨天傍晚5時21分許，發生一輛轎車接連與3輛機車相撞車禍，造成轎車駕駛與3名機車騎士共4人受傷，其中1名騎士還跌落2公尺深水溝。圖／記者劉明岩翻攝自彰化踢爆網
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車禍 機車騎士

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