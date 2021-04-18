影／屏東枋山宮廟宿舍傳火警 火場不斷傳出鞭炮炸響

屏東縣枋山鄉位於莿桐路金朝陽宮旁的宿舍，今天下午2時許不明原因起火，火災當下，疑似火勢波及到屋內堆放的鞭炮，火場不斷傳出鞭炮炸射的聲響；警消獲報，派出11車19人到場滅火，火勢於1個小時內控制，目前仍在進行殘火處理，幸未造成人員傷亡，詳細起火原因仍待釐清。

這起火警，發生於今天下午2時54分，位於枋山莿桐路金朝陽宮內的宿舍不明原因起火，疑似大火延燒到屋內堆放的鞭炮，火場不斷傳出鞭炮炸射的聲響，令附近居民聽聞感到相當恐慌，嚇得立即通報消防。