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文大女生遭怪人擲袋夜襲受傷 校方：找到加害人

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

有網友上社群媒體Dcard發文，指有文化大學女學生遭「文大怪人」拿著裝有雜物的黑色袋子丟擲，擊中背部，害她跌倒並造成多處擦傷。校方證實該名丟袋兇手「陳先生」是該校退學生，校長徐興慶表示，明天將召開會議，請師長、學生會、宿委會、校務會議學生代表等，共同討論因此次事件引發的各項問題，找出周全的解決方案。

徐興慶發信給全校師生表示，無論網路或新聞，昨天以大量的「怪客」、「怪人」，指稱「攻擊學生」的就是陳同學，目前已退學。這兩天校安人員踏遍校園每個角落，昨天下午在大典館教室找到陳先生，隨即由警方與社工人員接手後續處理及輔導安置，也會持續追蹤。

徐興慶說，這名陳先生之前在校期間，因身心狀況特殊，一直是心輔單位的高關懷對象，有完整的諮商紀綠；而脫序或違反校規的部分，學校也同樣列管處理。涉及違法的行為，校方亦一一向警方報案、教育部通報。

徐興慶表示，陳先生在文大就學期間，不只諮商中心或學務處師長，他也親自去看過陳先生在校內寄居的場域。為了盡全力輔導，甚至還有師長被他控告。只是在校期間，他的隱私權跟受教權，校方也必須給予平等的維護。

徐興慶說，因陳先生持續有違反校規行為，校方蒐集相關事證，今年1月送師生代表組成的獎懲會議通過獎懲，3月通過退學處分，4月15日上午將退學通知書親交陳生簽收。

文大表示，目前校方除透過學生社群等管道發布校安訊息，提醒同學注意留心，遇可疑人士要通報校安中心或警方，同時也立即加強學校的巡邏密度。

文化大學。本報資料照片
文化大學。本報資料照片

文化大學 教育部

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