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霧峰山區連兩天起火 消防員摸黑揹噴霧機步行2公里滅火

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰區象鼻路靠近大堀坑處前天和昨天連續發生山林火警，消防局獲報後出動7車20人次前往搶救，由於靠近山區地勢陡峭，加上風勢助長下，火勢一度由烏溪沙洲向山上延燒約4公頃，花了近一整個白天至下午5時許，才將火撲滅。但昨晚火勢再起，消防人員又再次趕往。連續兩天疲於奔命，消防局研判是有人遺留火種才引燃火勢，呼籲民眾注意使用火源、勿亂丟菸蒂，避免殘餘星火引燃雜草造成山林火災

消防局人員指出，這次的山林火警，起火處消防車無法抵達，有賴消防人員身揹像是噴農藥般的手動噴霧機徒步兩公里前往，且雖盡全力滅火，但有些火勢位在地勢較高的山坡，則是藉由開闢防火巷以及由空勤總隊直升機投水支援滅火，才得以在最後把火撲滅，而昨天更是摸黑滅火，過程非常辛勞。

第三大隊長詹仁傑指出，因為乾旱，溪邊的雜草都很乾燥，只要稍有火種，很容易就整片點燃，讓火勢一發不可收拾。而附近最近釣客很多，若是隨手丟個菸蒂，或是燒雜草、冥紙，都有可能因星火飛揚引起火災。

消防局人員說，前天上午的火勢發生在上午8時許，消防局據報，立即出動霧峰、溪湳、仁化消防分隊和第三大隊前往搶救。但烏溪沙洲大堀坑處的雜草從陡坡延燒，面積達4公頃，消防人員在沙洲處以2條水線和手動噴霧機在周邊防護，於步行可到達地點都已撲滅火勢，但因火勢燃燒劇烈，延峭壁向上方山林燃燒，所幸由林務局東勢林管處開闢約2公尺的防火巷，並由空勤總隊直升機於空中投水支援滅火，直到下午5時30分才順利將火勢撲滅。

詹仁傑說，適逢枯水期間，切記不隨意丟菸蒂、不任意燒雜草、不放爆竹煙火、不讓冥紙飛揚；記得使用火後應撲滅餘燼，並有隨手收拾垃圾的防災觀念。尤其在目前的缺水期間，請民眾更該注意使用火源、勿亂丟菸蒂，避免殘餘星火引燃雜草，造成山林火災。

台中市霧峰區象鼻路靠近大堀坑處前天和昨天連續發生山林火警，火勢把山坡燒的一片黑。圖／台中市消防局提供
台中市霧峰區象鼻路靠近大堀坑處前天和昨天連續發生山林火警，火勢把山坡燒的一片黑。圖／台中市消防局提供
台中市霧峰區象鼻路靠近大堀坑處前天和昨天連續發生山林火警，消防員得摸黑揹著手動噴霧機徒步兩公里前往滅火。圖／台中市消防局提供
台中市霧峰區象鼻路靠近大堀坑處前天和昨天連續發生山林火警，消防員得摸黑揹著手動噴霧機徒步兩公里前往滅火。圖／台中市消防局提供

火災 直升機 台中市

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