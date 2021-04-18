影／醉了？高雄男凌晨搖晃爬上3車頂踩踏 車主氣炸報警

高雄市三民區一名男子昨天凌晨4時許步行至民族一路一處公有停車場，徒手推開柵欄後，爬上停車場內的2輛休旅車及1輛老爺車，造成3車上有多個腳印，板金也因此凹陷，其中一位黃姓車主當天中午牽車時發現，調閱監視器後報警，警方目前已依毀損案規定受理，擴大調閱監視器釐清男子身分。

黃姓車主（39歲）將遭毀損車輛開到派出所，向警方報案表示，昨天要牽車時發現車子有多個腳印，車頂、引擎蓋也有毀損，向管理室調閱監視器後發現，當天凌晨有位身著深色上衣、褲子的男子搖搖晃晃推開柵欄並走進停車場，直接攀爬到停車場內的轎車引擎蓋、車頂來回踩踏，造成車身毀損。

影像中可見，男子先是從一輛老爺車及休旅車中間爬上老爺車引擎蓋，再往左踩踏一輛藍色休旅車引擎蓋，接著跳上最左邊的黑色休旅車，並沿著擋風玻璃踩上黑色休旅車車頂，造成黑色休旅車警報器大響，男子在車頂站立近3分鐘，最後跳下車時，還因重心不穩摔倒在地，疑似酒醉。

警方事後另外又接獲其中一位車主報案，2車車主皆提告毀損，警方調閱沿線監視器，發現該名男子沒有騎乘交通工具，目前正在擴大調閱監視器，望盡早通知男子到案說明。

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