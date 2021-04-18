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影／台中廚師改行到台北當車手…先學搭捷運 3天後被抓

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

台中1名28歲高姓男子自認為當詐騙集團車手，應該比他當鐵板燒師傅更好賺，便放棄原本4萬多元月薪斷然改行，到台北先學習如何搭乘捷運，不料才上工第3天就被警察逮個正著，這下子至少將面臨5年以下有期徒刑併科50萬元以下罰金，絕對不划算。

據了解，高男原本在台中市當鐵板燒師傅，但是他好高騖遠，辭去穩定工作、放棄不算低的月薪，從臉書社團應徵詐騙車手，4月中旬在新北市板橋地區向詐騙集團領取提款卡之後，依照指示四處去ATM領錢，同時為了躲避查緝，選擇搭乘捷運，先後曾到鶯歌及中和等地提領現金，詐騙集團便按他當天上繳的贓款金額，依照比例立刻發放酬勞。

14日下午高男拿著提款卡，先到新莊區中華路某超商領取5萬元，再到距離新莊警分局不到300公尺的超商繼續領錢，沒想到遇上偵查隊分隊長李政融率偵查佐洪為哲執行巡守勤務，看到他頻繁用同一張卡片領錢，手上已厚厚一疊千元鈔票，仍持續提領。

員警直覺有異上前盤查，高男一被要求出示證件，馬上就心虛發抖，坦承自己受雇詐騙集團提領被害人的現金，警方稍後從他身上搜出剛提領的贓款10萬元及提款卡，直接帶回警局偵詢，依詐欺罪嫌移送法辦。

警方指出，詐欺車手除了觸犯刑法詐欺罪，可處5年以下有期徒刑併科50萬元以下罰金，如果3人以上共犯、假冒政府機關及公務員、利用網路和通訊軟體犯案，另有加重刑責規定，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，詐欺集團且適用組織犯罪防制條例提報移送。

也就是說，過去詐欺車手的刑責是1到7年徒刑及併科罰金，組織犯罪條例修法以後的刑責至少5年起跳，還必須強制工作3年，所以呼籲大家，尤其是年輕人，不要以為當車手只是幫忙領錢而已，其實刑責相當重。

高姓鐵板燒師傅改行當詐騙車手，第3天就被警察抓了。記者林昭彰／翻攝
高姓鐵板燒師傅改行當詐騙車手，第3天就被警察抓了。記者林昭彰／翻攝
高姓鐵板燒師傅改行當詐騙車手到超商領取贓款，第3天就被警察抓了。記者林昭彰／翻攝
高姓鐵板燒師傅改行當詐騙車手到超商領取贓款，第3天就被警察抓了。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 車手 詐欺

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