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舒力基接近風大 桃園大樓工地鷹架搖搖欲墜居民紛走避

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一處大樓建築工地高層的鷹架、圍籬今天上午疑因舒力基颱風來臨前風勢加大，造成鷹架、圍籬歪掉、被風吹落搖搖欲墜，引起附近大樓社區緊急廣播「請住戶出入小心」，該大樓工地人員表示，發現該工地頂端鷹架、圍籬疑被風吹危險，已派人上去固定，為擔心意外，通知附近社區請住戶不要靠近，以免危險。

蘆竹區網友今天上午發現一棟正在施工的大樓工地上方的鷹架、圍籬被風吹掉落，網友PO文表示，蘆竹區南崁一棟大樓工地部分鷹架歪一邊，疑被風吹落，請經過民眾小心。

該建案工地最鄰近的大樓社區管委會發現，立即透過社區廣播系統及PO出公告表示，呼籲該大樓社區住戶「注意」，隔壁鷹架、圍籬疑被風吹落，請住戶暫時勿停留社區中庭，出入務必注意安全。

多位附近住戶表示，突然聽先大樓社區廣播，鄰近該棟建案工地上方鷹架疑掉落，抬頭看見鷹架、圍籬搖搖欲墜，好像要掉下來，大家看到很擔心意外，請工地施工單位趕緊固定以免危險。

桃園市蘆竹區一處大樓建築工地鷹架、圍籬疑遭風勢吹倒鷹架、帆布圍籬歪斜掉落，引起附近住戶擔心危險走避。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區一處大樓建築工地鷹架、圍籬疑遭風勢吹倒鷹架、帆布圍籬歪斜掉落，引起附近住戶擔心危險走避。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區一處大樓建築工地鷹架、圍籬疑遭風勢吹倒鷹架、帆布圍籬歪斜掉落，引起附近住戶擔心危險走避。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區一處大樓建築工地鷹架、圍籬疑遭風勢吹倒鷹架、帆布圍籬歪斜掉落，引起附近住戶擔心危險走避。記者曾增勳／攝影

建築 颱風

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