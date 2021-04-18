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台3線獅潭鄉路段大重機摔進水溝 男騎士重創生命垂危
趙姓騎士今天騎乘大型重型機車，行經台3線121公里37公尺北上苗栗縣獅潭鄉路段發生車禍事故，警方到場處理，初步研判自撞受重創，送醫昏迷指數3，加護病房觀察救治中，生命垂危。上百萬元的機車嚴重毀損卡在路旁排水溝，車禍原因由警方調查釐清中。
警方初步調查，趙男（46歲）偕同2名車友，今天清晨分騎3輛大型重型機車沿台3線從桃園市出發，沿台3線到苗栗縣獅潭鄉，返程時趙男領頭騎在前方，上午6點18分被發現在台3線121公里37公尺處，他疑撞及路邊的號誌桿及駁坎，躺在排水溝邊，失去呼吸心跳，大型重型機車則卡在水溝內。
苗栗縣政府消防局據報到場，緊急電擊及心肺復甦術（CPR）搶救，再送苗栗市大千綜合醫院急救，他頭部、胸部都受到重創，恢復呼吸心跳，昏迷指數3，送加護病房觀察，生命仍未脫離險境，案由警方進一步處理中。
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