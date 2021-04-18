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借錢給學長不爽他欠債還嗆聲 19歲男當街砍人3刀落網

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北巿板橋民治街上今凌晨2點發生一起持刀砍人事件。22歲的劉姓男子因債務問題，約友人出來談判，後來雙方一言不合，遭砍3刀。警方獲報後馬上到場，將劉男送醫，並在5小時內迅速逮到涉嫌砍人的曾姓男子，訊後依傷害、殺人未遂及妨害秩序罪嫌移請新北檢偵辦。

據了解，劉男與曾男（19歲）是學長學弟關係，工作後也一直保持聯絡，曾男供稱，他陸續借了2萬8千元給劉男，但劉男遲未歸還，還到處跟友人說是曾男欠錢，雙方才會約在板橋談判。不過，一見面，劉男卻先嗆輸贏，曾男一時氣憤，就朝劉男砍了過去。

警方獲報後立即前往現場查看，僅見劉男躺臥在地，身中3刀，立即將他送往亞東醫院救治，無生命危險。警方組成專案小組，並調閱路口監視器發現，現場約有10人聚集，當時劉男跟朋友在聊天，突來了多輛車，眾人下車一陣亂打後迅速逃離，曾男的車輛還以口罩遮住車牌，企圖躲避查緝。

警方在5小時內迅速逮到動手砍人的曾男，並將陸續通知其他涉嫌人到案說明，訊後依傷害、殺人未遂及妨害秩序罪嫌移請新北檢偵辦。

曾男因債務問題砍人，5小時內落網。記者王怡蓁／翻攝
曾男因債務問題砍人，5小時內落網。記者王怡蓁／翻攝

新北 殺人

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