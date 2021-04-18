板橋疑債務糾紛街頭鬥毆 1男子被砍傷送醫

新北市板橋區今天清晨發生10多人疑因債務紛當街圍毆砍傷劉姓男子案件，警方巡邏時到場將傷者送醫並展開偵辦，警方循線於5小時內將揪眾傷人的主嫌曾姓男子逮捕送辦。

警方表示，警員今天清晨2時許執行巡邏勤務時，行經板橋區民治街與懷德街口，見多人攻擊被害人，經上前制止，這些人就鳥獸散跑離現場。

警方查看，22歲的劉姓男子身上有3處刀傷，血流不止，於是請警消到場救護，傷者經送醫急救後已無生命危險。

警方表示，經組成專案小組展開偵辦並調閱路口監視器發現，19歲的曾姓男子疑因和傷者債務糾紛，今天上午就找來10名友人攻擊被害人。

警方循線於5個小時內就將曾男逮捕。詢後，警方依傷害、殺人未遂及妨害秩序罪嫌將曾男移送法辦。並陸續通知其他在逃嫌疑人到案說明。